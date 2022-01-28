Приштина, , 00:49 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 27 января приняла участие в мероприятии, посвященному памяти Холокоста. Политик возложила цветы к мемориалу, посвященному евреям, истребленным нацистами.

Израиль и Косово

На своей странице в социальной сети Facebook Османи напомнила, что албанцы оказывали евреям помощь в самые трудные времена и укрывали их с риском для собственных семей.

«Память о холокосте — это человеческая обязанность каждого, не только ради почтения памяти жертв, но и ради поддержания бодрости человеческой совести, чтобы такие акты никогда больше не повторялись.

В международный день памяти Холокоста мы почтим память миллионов погибших представителей дружественного еврейского народа.

В самые трудные для них времена албанцы открывали им сердца и двери, проявляя благородство и гуманизм.

Вспоминая этот день мы решительно настроены против ненависти и дискриминации и продолжаем продвигать лозунг: Холокост, никогда больше!».

Напомним, осенью 2020 года Косово и Израиль установили дипломатические отношения. Посольство Косово в Израиле находится в Иерусалиме.

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