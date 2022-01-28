Приштина, 28 января 2022, 00:49 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 27 января приняла участие в мероприятии, посвященному памяти Холокоста. Политик возложила цветы к мемориалу, посвященному евреям, истребленным нацистами.
На своей странице в социальной сети Facebook Османи напомнила, что албанцы оказывали евреям помощь в самые трудные времена и укрывали их с риском для собственных семей.
Напомним, осенью 2020 года Косово и Израиль установили дипломатические отношения. Посольство Косово в Израиле находится в Иерусалиме.
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