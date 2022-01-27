Пекин, 27 января, 2022, 19:26 — ИА Регнум. 25 января прошёл юбилейный онлайн-саммит, посвященный тридцатилетию установления дипломатических отношений между Китаем и республиками Средней Азии. На саммите председательствовал партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин. Об этом 27 января сообщает Синьхуа, комментируя принятый саммитом итоговый документ — Совместное заявление.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Пятёрка постсоветских республик и Китай, как говорится в заявлении, «преисполнены решимости на основе взаимных интересов совместными усилиями содействовать развитию стратегического партнерства, значимыми результатами и прочной дружбой, а также строительству сообщества единой судьбы…». Саммит зафиксировал окончательное разрешение всех пограничных споров, достижение отношений добрососедства и стратегического партнерства. Су Чан, научный сотрудник китайского Института России, Восточной Европы и Центральной Азии, комментируя итоги саммита, отметил его роль как политического диалога высокого уровня. Генеральный секретарь Китайского центра по изучению ШОС Дэн Хао отмечает высокий уровень взаимного доверия Китая и пятёрки. Министерство коммерции КНР распространило сведения о более, чем стократном росте за тридцать лет взаимного товарооборота; особо отмечается важность магистрального газопровода, по которому пропущено около 380 млрд кубометров природного газа и т.д.

Эксперты сходятся в том, что исключительную важность в процессе взаимного сближения играет проект «Пояса и пути», который укрепляет инфраструктурную взаимную связь в пределах региона. В Совместном заявлении также упоминается о расширении сотрудничества в сферах «зелёной» энергетики, искусственного интеллекта, цифровых финансов, борьбы с бедностью.