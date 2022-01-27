Скопье, , 19:40 — REGNUM За почти два месяца, прошедших со вступления в силу закона о запрете на использование пластиковых пакетов в Северной Македонии 1 декабря 2021 года, министерство окружающей среды заработало 235 тысяч евро. Средства пошли в фонд защиты окружающей среды.

Полиэтиленовый пакет (сс) Regan Walsh

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, использование пластиковых пакетов было запрещено, однако министерство окружающей среды, тем не менее, занимается продажей биоразлагаемых пакетов, стоящих в разы больше, чем прежде — 15 денаров, или около 30 рублей.

По словам министра окружающей среды Северной Македонии Насера Нуредини, ограничение пользования пластиковыми пакетами привело к тому, что граждане все чаще берут сумки, когда отправляются за покупками.

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