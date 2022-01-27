Министерство окружающей среды Македонии заработало на запрете пакетов
Скопье, 27 января, 2022, 19:40 — ИА Регнум. За почти два месяца, прошедших со вступления в силу закона о запрете на использование пластиковых пакетов в Северной Македонии 1 декабря 2021 года, министерство окружающей среды заработало 235 тысяч евро. Средства пошли в фонд защиты окружающей среды.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, использование пластиковых пакетов было запрещено, однако министерство окружающей среды, тем не менее, занимается продажей биоразлагаемых пакетов, стоящих в разы больше, чем прежде — 15 денаров, или около 30 рублей.
По словам министра окружающей среды Северной Македонии Насера Нуредини, ограничение пользования пластиковыми пакетами привело к тому, что граждане все чаще берут сумки, когда отправляются за покупками.