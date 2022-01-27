Рига, 27 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Вслед за Эстонией о готовности развивать у себя малую атомную энергетику заявила Латвия. Как сообщил местный портал rus.lsm.lv, с таким заявлением выступил вице-президент Европарламента, евродепутат от Латвии Роберт Зиле.

洁伟 王 Атомная энергетика

К такому решению, по его мнению, Латвию подталкивает ситуация с высокими ценами на энергоносители. Зиле убежден, что сокончанием отопительного сезона цены не опустятся до уровня 2020 года. Кроме того, все больше давление на традиционные виды энергоносителей будет оказывать «зеленый курс» Евросоюза.

Зиле подчеркнул, что в Европарламенте сейчас рассматривается более 30 нормативных актов по энергетике и «там есть элементы, которые несомненно могут привести к еще большему росту цен на энергоресурсы».

Учитывая все это, многим странам, включая Латвию, надо будет пересмотреть свой «энергетический портфель», считает вице-председатель Европарламента.

Зиле предлагает заменить природный газ в энергоструктуре Латвии атомной энергией: «На мой взгляд, это могли бы быть современные так называемые модульные атомные электростанции. Будет хорошо, если нам удастся, скажем, вместе с эстонцами сделать что-то такое».

Он добавил, что странам Прибалтики стоит взять на вооружение опыт Швеции и Финляндии: «Если посмотрим на них, то увидим, что там много возобновляемых энергоресурсов, но в обоих есть и атомная энергия».