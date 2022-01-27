Таллин, , 18:23 — REGNUM Островное государство Ниуэ, известное коллекционерам мира юбилейными монетами, выпустило позолоченные монеты в честь бывшего президента Эстонской Республики Арнольда Рюйтеля. Об этом сообщил портал эстонских новостей ERR.

Монеты

В Эстонию присланы две монеты для ознакомления местных нумизматов. Основой для их дизайна стал представительский портрет Рюйтеля с датами его президентства 2001 — 2006. На реверсе монеты изображен герб Ниуэ. Номинал монет — десять долларов.

«Мне от такого внимания, признаюсь, неловко, но меня радует, что наши хорошие отношения с государствами Океании сохранились после того, как Эстония стала временным членом Совета Безопасности ООН при поддержке этих стран», — прокомментировал событие Рюйтель.

Это первые подобные коллекционные монеты островного государства с изображением эстонских президентов.