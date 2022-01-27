Воронеж, 27 января 2022, 18:12 — REGNUM Инициатива признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны имеет под собой достаточное основание, считает воронежский историк, преподаватель исторического факультета Воронежского госуниверситета Виктор Шамрай.
По мнению историка, геноцид советского народа должен быть признан и на международном уровне.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также учредить День геноцида советского народа.