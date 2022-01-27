Воронеж, 27 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Инициатива признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны имеет под собой достаточное основание, считает воронежский историк, преподаватель исторического факультета Воронежского госуниверситета Виктор Шамрай.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Конечно, народы Советского Союза — самые наиболее пострадавшие от зверств фашистов в годы Великой Отечественной войны. Были огромные потери, в том числе среди мирного населения. Есть день памяти жертв Холокоста. Но я думаю, что потери нашего населения, причем мирного, — ещё больше, и политика по отношению к населению нашей страны была не менее безжалостной. Так что эта инициатива имеет под собой основание».

По мнению историка, геноцид советского народа должен быть признан и на международном уровне.

«В этом отношении нужно делать все шаги, которые можно предпринять, и данная инициатива общественности — шаг в правильном направлении, на мой взгляд», — заключил Шамрай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также учредить День геноцида советского народа.