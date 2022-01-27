Москва, , 17:50 — REGNUM Телеведущая Ксения Бородина рассказала о ситуации, угрожавшей её жизни. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Ксения Бородина Скриншот с YouTube

Один из подписчиков Бородиной спросил её мнение относительно популярных сейчас балаклав. Телеведущая призналась, что у неё возникают неприятные ассоциации при виде этого головного убора.

По словам Бородиной, в начале её карьеры неизвестный напал на неё с ножом. «…около подъезда собственного дома парень был в этой шапке, с ножом, который он приставил мне к горлу», — поделилась она. Однако ведущая не уточнила, обратилась ли она в полицию после инцидента.

Ранее Ксения Бородина помирилась с бывшей участницей шоу «Дом-2» Катей Жужей после многолетнего конфликта. Причин ссоры они не назвали.

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