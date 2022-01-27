Москва, 27 января 2022, 17:44 — REGNUM Вопрос о признании геноцида советского народа на оккупированных нацистами территориях СССР следует решать путем научных исследований и дискуссий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил директор Международного научно-образовательного центра истории Холокоста и геноцида Российского государственного гуманитарного университета Илья Альтман.

Зверства украинских националистов
Зверства украинских националистов

Комментируя инициативу Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, которая попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны, Альтман обратил внимание на ряд обстоятельств, которые нуждаются в детальном изучении, прежде чем принять такое решение.

«В своих выступлениях на международных научных конференциях, во время общения со СМИ я неоднократно обращал внимание на эту проблему. Публикация архивных документов, сбор информации о жертвах нацистского оккупационного режима среди людей разных национальностей заслуживает всяческой поддержки», — сказал Альтман.

Бесспорно, что на оккупированных территориях СССР погибло большее количество мирных жителей, чем на какой-либо другой оккупированной нацистами территории. Однако к использованию термина «геноцид» нужно относиться крайне аккуратно, отметил историк.

«Во всех документах, которые приняты международным сообществом, в решениях международных трибуналов по геноцидам в разных уголках земного шара, неизменно выделяется очень важный момент, когда ту или иную этническую группу преследуют и уничтожают, именно как таковую», — сообщил эксперт.

К тому же термин «геноцид советского народа» предполагает смещение акцента с этнической принадлежности жертв нацистского режима на их гражданство. Поэтому его употребление нуждается в тщательном обсуждении и исследовании с юридической точки зрения.

«Очень важно продолжить исследование об уничтожении различных жертв нацистского террора. Людей убивали и по этническим принципам, как евреев и цыган, что можно классифицировать, как геноцид, так и по разного рода реальным или надуманным обвинениям в сопротивлении или политической деятельности. В таком случае правильнее говорить о воинских преступлениях или преступлениях против человечества, что и было зафиксировано в документах Нюрнбергского процесса», — сказал Альтман.

Кроме того, в разных частях СССР нацисты периодически пытались добиться благосклонности местного населения. На отдельных советских территориях, которые находились под контролем оккупантов, открывались храмы, работали школы, театры, а порой даже высшие учебные заведения. Все эти обстоятельства не отвечают классическому представлению о процессе геноцида.

«Обсуждение подобных инициатив должно проходить на научных площадках, прежде чем они будут решаться на административном и политическом уровне», — подытожил историк.

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