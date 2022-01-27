Москва, , 17:44 — REGNUM Вопрос о признании геноцида советского народа на оккупированных нацистами территориях СССР следует решать путем научных исследований и дискуссий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил директор Международного научно-образовательного центра истории Холокоста и геноцида Российского государственного гуманитарного университета Илья Альтман.

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Комментируя инициативу Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, которая попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны, Альтман обратил внимание на ряд обстоятельств, которые нуждаются в детальном изучении, прежде чем принять такое решение.

«В своих выступлениях на международных научных конференциях, во время общения со СМИ я неоднократно обращал внимание на эту проблему. Публикация архивных документов, сбор информации о жертвах нацистского оккупационного режима среди людей разных национальностей заслуживает всяческой поддержки», — сказал Альтман.

Бесспорно, что на оккупированных территориях СССР погибло большее количество мирных жителей, чем на какой-либо другой оккупированной нацистами территории. Однако к использованию термина «геноцид» нужно относиться крайне аккуратно, отметил историк.

«Во всех документах, которые приняты международным сообществом, в решениях международных трибуналов по геноцидам в разных уголках земного шара, неизменно выделяется очень важный момент, когда ту или иную этническую группу преследуют и уничтожают, именно как таковую», — сообщил эксперт.

К тому же термин «геноцид советского народа» предполагает смещение акцента с этнической принадлежности жертв нацистского режима на их гражданство. Поэтому его употребление нуждается в тщательном обсуждении и исследовании с юридической точки зрения.

«Очень важно продолжить исследование об уничтожении различных жертв нацистского террора. Людей убивали и по этническим принципам, как евреев и цыган, что можно классифицировать, как геноцид, так и по разного рода реальным или надуманным обвинениям в сопротивлении или политической деятельности. В таком случае правильнее говорить о воинских преступлениях или преступлениях против человечества, что и было зафиксировано в документах Нюрнбергского процесса», — сказал Альтман.

Кроме того, в разных частях СССР нацисты периодически пытались добиться благосклонности местного населения. На отдельных советских территориях, которые находились под контролем оккупантов, открывались храмы, работали школы, театры, а порой даже высшие учебные заведения. Все эти обстоятельства не отвечают классическому представлению о процессе геноцида.

«Обсуждение подобных инициатив должно проходить на научных площадках, прежде чем они будут решаться на административном и политическом уровне», — подытожил историк.

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