Киев, 27 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Приоритетом для украинской власти является «достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили 27 января в его пресс-службе.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Комментируя состоявшуюся в Париже накануне, 26 января, встречу политсоветников глав стран «нормандской четвёрки», украинский лидер заявил:

«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надёжен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги».

Отмечается, что участники встречи обсудили разногласия в интерпретациях Минских соглашений. Киев считает важным, что режим прекращения огня должен соблюдаться, как бы Минские соглашения ни трактовали.