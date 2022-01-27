Зеленский заявил, что Киев хочет мира в Донбассе
Киев, 27 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Приоритетом для украинской власти является «достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили 27 января в его пресс-службе.
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Владимир Зеленский
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Комментируя состоявшуюся в Париже накануне, 26 января, встречу политсоветников глав стран «нормандской четвёрки», украинский лидер заявил:
«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надёжен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги».
Отмечается, что участники встречи обсудили разногласия в интерпретациях Минских соглашений. Киев считает важным, что режим прекращения огня должен соблюдаться, как бы Минские соглашения ни трактовали.