Тегеран, 27 января, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Несколько телеканалов и радиостанций, относящихся к государственной вещательной корпорации Ирана IRIB, подверглись хакерской атаке, сообщает 27 января агентство IRNA.

TheDigitalArtist Хакер

В ходе кибернападения в телеэфире появлялись изображения лидеров террористических организаций, а на волнах радиостанций звучали лозунги террористов.

Кибератаке подверглись телеканал IRIB, а также радиостанции «Ава», «Коран», «Пайям» и «Джаван».

По мнению представителей руководства вещательной корпорации, речь идёт о «попытке нанести удар по инфраструктуре» Ирана.

По факту хакерской атаки начато расследование.