София, 27 января 2022, 17:16 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении реализовать масштабную программу помощи предприятиям малого и среднего бизнеса страны, пострадавшим от карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом 27 января сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, сумма соответствующих выплат составляет около 50 тысяч левов ($28,5 тыс.) на каждую компанию. По словам министра экономики Болгарии Корнелии Ниновой, нововведение позволит предпринимателям «некоторое время продержаться на плаву в нынешних сложных условиях».
При этом общая сумма указанных компенсаций не разглашается.
Напомним, из-за введения жестких карантинных ограничений в Болгарии закрылись сотни кафе и ресторанов, тысячи фирм были вынуждены уволить до 60% своих сотрудников. Многие частные предприятия официально начали процедуру банкротства.
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