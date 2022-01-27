Оренбург, 27 января, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Все школы Оренбурга, в том числе интернаты, с 28 января приостанавливают очное обучение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Карантин продлится неделю — по 3 февраля. Решение принято сегодня, 27 января, на внеочередном заседании оперштаба по борьбе с COVID — 19 в связи в резким ростом заболеваемости ОРВИ среди детей.

По данным Управления Роспотребнадзора по региону, на неделе с 17 по 23 января в областнлм центре зарегистрировано 7,5 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, что составляет 51% от общего числа больных по области. Показатель заболеваемости превышает среднеобластной в 2,6 раза. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог по совокупному населению в 2 раза, темп прироста увеличился до 42,7%. Наиболее высокие показатели зарегистрированы среди школьников 7−14 лет, превысив эпидемический порог в 2,7 раза с увеличением темпа прироста до 90%.

Как уже сообщалоИА REGNUM, с 27 января на «дистант» ушли десять городских школ. В Оренбурге приостановлена работа всех учреждений дополнительного образования.