Бишкек, 27 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Государственный долг Киргизии перед Китаем в 2021 году достиг $1,77 млрд (более 139,7 млрд рублей) и сейчас составляет 42,5% от общей суммы внешнего долга страны, передаёт «Kaktus.media».

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Таким образом долг Киргизии перед КНР за последние десять лет увеличился почти на $1,5 млрд (118,4 млрд рублей) или в 6,5 раз.

Чтобы Киргизия смогла выполнить свои долговые обязательства перед Китаем, каждому киргизстанцу нужно выплатить по $266 (21 тысяче рублей).

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