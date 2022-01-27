Афины , , 16:29 — REGNUM Дебаты по предложению о порицании правительства Греции, которое внес в парламент лидер главной оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас, начнутся 28 января. Об этом объявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис 27 января.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

«Парламент даст вам ответ на предложение о порицании, которое вы внесли в пятницу днем. В течение следующих трех дней, не волнуйтесь, вы получите от правительства все ответы на вашу ложь», — заявил Георгиадис.

Предложение было внесено до обсуждения Закона о развитии, и, как предусмотрено регламентом парламента, парламентские процедуры были немедленно прерваны, чтобы пленарное заседание приняло решение по этому предложению. Дебаты начнутся 28 января днем и завершатся в воскресенье, 30 января, вечером.

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