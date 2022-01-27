Саратов, 27 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Саратове сотруднику городской администрации пытались дать взятку. Об этом 27 января заявил глава областного центра Михаил Исаев.

Перевод денег

«В очередной раз сотруднику комитета муниципального контроля городской администрации пытались дать взятку. На этот раз гражданка сделала перевод на банковскую карту с припиской: «На шоколадку». Такая «шоколадка» может обернуться для нее уголовным делом», — написал мэр на своей странице в Instagram.

Исаев утверждает, что материалы о факте склонения муниципального служащего к коррупционному преступлению переданы в прокуратуру, а деньги возвращены отправителю.

Глава Саратова напомнил жителям, что подобные действия могут привести к плачевным последствиям для них самих.

ИА REGNUM напоминает, вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов был премирован по распоряжению главы региона за отказ от взятки в 3 млн рублей.

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