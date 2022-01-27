Саратов, , 10:33 — REGNUM В Саратовской области задержан заместитель главы администрации одного из муниципальных районов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»), сообщает следственное управление СКР по региону.

Взятка sajinka2

По версии следствия, задержанный 17 декабря 2021 года получил от директора организации через посредника взятку в виде денег в размере более 250 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за покровительство при заключении договоров на предоставление услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту учреждения здравоохранения и других различных госорганов, расположенных на вверенной ему территории.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 19 июля 2019 года по 14 января 2022 года руководитель одного из отделений почтовой связи Саратовской области получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 164 250 рублей за покровительство при заключении договоров на проведение геодезических работ.

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