Афины , , 16:20 — REGNUM Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу почтила память жертв Холокоста. Об этом она сообщила 27 января в Twitter.

Катерина Сакелларопулу Presidency gr

«Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста и годовщину освобождения Освенцима, мы чтим память миллионов жертв нацистского ужаса и подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы тьма антисемитизма и расизма никогда больше не восторжествовала», — сказала Сакелларопулу.

В полдень она отправилась в Мемориал Холокоста греческих евреев в Тисейо, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном Дню памяти греческих евреев-мучеников и героев Холокоста.