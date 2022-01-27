Оренбург, 27 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Инициатива о признании геноцида советского народа в годы войны безусловно верная, но далеко не новая. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры Всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания Оренбургского государственного педагогического университета, Альбина Ажигулова.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День освобождения блокадного Ленинграда — все новости»

По ее словам, инициатива признания геноцида советского народа не является новой. Речь о том, чтобы увековечить памятную дату освобождения «Освенцима» и признать геноцид советского народа ведется давно, что безусловно говорит об актуальности данной темы.

Кандидат исторических наук обратила внимание на то, что в этот раз к президенту обратились люди, которые пострадали от преступных действий фашистов. Это в очередной раз напоминает о том, что именно Советский союз понес наибольшие потери в годы войны. Хотя в Европе до сих пор заостряют внимание на мифе о «превентивной войне» и приуменьшении советских потерь.

«Введение такого дня — положительная тенденция для нашего государства как победителя в Великой Отечественной и Второй мировой войнах», — отметила Ажигулова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Московской организации бывших несовершеннолетних узников фашизма направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.