Москва, 27 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,89%, до $90,76 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Rosneft.ru Добыча нефти

«Заветный рубеж $90 за баррель нефтебыки взяли ещё 26 января, но затем наблюдался откат на фиксации прибыли.

Этому поспособствовали и данные по запасам нефти и нефтепрордуктов в США от минэнерго, а также информация о продаже части нефти из американских госрезервов.

Впрочем, уже сегодня в середине дня котировки вернулись в зону выше $90. Помимо несбывшихся страхов резкого закручивания гаек ФРС США спрос поддерживают оптимистичные ожидания относительно роста деловой активности в мире и сохранение энергодефицита в Европе.

По данным Газпрома, в европейских хранилищах осталась лишь четверть того, что было закачано в них с лета. Зима при этом довольно сурова, снегопады накрывают даже теплые Грецию и Израиль.

Но главное, пробив уровень $90, рынок подтвердил слом долгосрочного нисходящего тренда, который теперь может выступать в качестве поддержки.

Как минимум, трейдеры могут сейчас попытаться проверить на прочность следующее сопротивление в районе $93 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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