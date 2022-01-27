Владимир, 27 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки был госпитализирован 81 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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27 января подтверждено 417 новых случаев заражения коронавирусом — на 21 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 87 тыс. 482 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 80 тыс. 148 пациентов, в том числе 397 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 3071 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.