Ханты-Мансийск, 27 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Жители Югра приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Славы в парке Победы Ханты-Мансийска в ознаменование полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков в 1944 году. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Admhmao.ru Церемония возложения цветов в честь освобождения Ленинграда

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Глава Югры Наталья Комарова на торжественной церемонии отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ принял 944 ребенка из блокадного Ленинграда. В регионе проживают 42 «блокадника».

"Спасибо за мирную жизнь», — поблагодарила ветеранов Наталья Комарова.