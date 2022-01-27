Брюссель, 27 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Укреплению безопасности в Европе способствуют письменные ответы Североатлантического альянса (НАТО) и США на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом 27 января заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как отметил глава европейской дипломатии, ответ НАТО на предложения со стороны России свидетельствует о том, что нынешняя ситуация рассматривается альянсом в серьезном ключе.

«Реакция США обеспечивает прочную основу для укрепления безопасности и стабильности в Европе. Путь для переговоров с нашей стороны открыт», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что европейцы положительно оценивают «нормандский» формат переговоров, но если Россия применит силу в отношении Украины, то ЕС «отреагирует на это четким и единым языком санкций».