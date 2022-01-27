Париж, 27 января, 2022, 15:54 — ИА Регнум. По данным министерства образования Франции, к забастовке в стране присоединились 8,52% учителей, передает BFM TV.

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В министерстве отметили, что в забастовке 27 января принимают участие 8,95% учителей начальных классов и 8,11% учителей средних школ.

В третий по счету четверг учителя во Франции бастуют. На этот раз учителя присоединились к широкому межпрофессиональному протестному движению, которое выступает за повышение заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, французский писатель, поэт и драматург Рене де Обальдиа скончался 27 января в возрасте 103 лет.