Красногорск, 27 января, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Московской области активисты движения «Волонтёры Победы» 27 января проводят театрализованные представления и организуют тематические площадки, посвящённые 78-й годовщине освобождения Ленинграда.

Медный всадник во время Блокады Ленинграда. 1941-44

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Мероприятия проходят в городских округах Богородский, Фрязино, Лобня, Можайск и Балашиха. Добровольцы в ходе представлений рассказывают о буднях блокадного города, голоде, выживании в холодные зимы.

В городских округах Королёв, Красногорск, Коломна, Долгопрудный, Зарайск, Орехово-Зуево и Лосино-Петровский проходят квесты и интеллектуальные игры, а в Серпухове, Дзержинском, Егорьевске, Солнечногорске и Шатуре — уроки мужества.