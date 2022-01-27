Рязань, 27 января, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Рязанской области 27 января госпитализировано 60 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 10 человек, скончались от осложнений семь пациентов.

Минобороны России Набор для ПЦР-исследования

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Всего в Рязанской области выявлено 65 273 носителя инфекции, из них 371 — за прошедшие сутки. Справились с заражением 58 332 человека, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2836 пациентов.

По данным региональной опергруппы, темп прироста инфекции за сутки составил 0,57%.