Элиста, , 15:48 — REGNUM Подвиг защитников и жителей блокадного Ленинграда навсегда останется примером невероятного мужества и стойкости, отметил глава Калмыкии Бату Хасиков, обращаясь к землякам.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Гордимся, что среди тех, кто защищал Ленинград, были уроженцы Калмыкии. На Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга установлена гранитная плита, увековечившая память о наших земляках. Они сражались за Родину, жертвуя собой ради будущих поколений», — подчеркнул он.

Калмыкия подключилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб». В муниципальных образованиях организаторы напомнили о подвиге ленинградцев-блокадников в годы Великой Отечественной войны. Суточная норма хлеба для рабочих и инженеров в декабре 1941 года составляла 250 граммов, для детей и стариков — 125 граммов.