Астрахань, 27 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализирован 131 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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27 января подтверждено 518 новых случаев заражения коронавирусом — на 110 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 87 тыс. 70 положительны результатов исследования.

За весь период наблюдения 80 тыс. 197 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 114 — за последние сутки.

За весь период скончались 2634 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.