Париж, 27 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Французский писатель, поэт и драматург Рене де Обальдиа скончался 27 января в возрасте 103 лет, сообщает Le Figaro.

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Рене де Обальдиа родился 22 октября 1918 года в Гонконге в семье панамского дипломата.

Современники называют писателя изысканным, бессмертным, нестареющим, вежливым, но чрезвычайно язвительным и едким.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции разрабатывает систему социальной защиты для самозанятых, которые почти не работали из-за ограничений по коронавирусу.