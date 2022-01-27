Йошкар-Ола, , 15:16 — REGNUM Бойцы студенческого поискового отряда «Воскресение» присоединились к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Мероприятие посвящено 78-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

Блокадный хлеб Vk.com/spovoskresenie

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На улицах Йошкар-Олы студенты раздавали прохожим маленькие кусочки черного хлеба весом 125 грамм — именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека действовала в осажденном городе в течение 872 дней.

Классные часы, посвященные годовщине снятию блокады Ленинграда, прошли в Йошкар-Олинском строительном техникуме.

В акции памяти приняли участие и сотрудники Сернурского музейно-выставочного комплекса. Жителям поселка вместе с кусочками хлеба раздавали талоны на хлеб 1942 года и информационные листовки, рассказывающие об истории блокады Ленинграда.

Как сообщало ИА REGNUM, блокада Ленинграда — масштабное и длительное военное преступление, за которым стоит множество организаторов и исполнителей, но мы до сих пор не знаем конкретных виновных, заявил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н. Дмитрий Асташкин.