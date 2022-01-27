Сыктывкар, 27 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Коми из-за неблагоприятной эпидситуации до 6 февраля включительно приостановлена плановая госпитализация, сообщает минздрав республики.

Медицина

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«Исключение составят лишь пациенты, состояние которых представляет угрозу жизни и здоровью. Все врачи, которые оказывали специализированную помощь: хирурги, отоларингологи, будут работать как врачи-инфекционисты на первичном звене», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на лечении с ковидом находятся более 4 тысяч человек.