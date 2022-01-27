Чебоксары, 27 января 2022, 15:10 — REGNUM При учреждении в России памятной даты геноцида советского народа следует учесть все нюансы, ведь это многонациональная страна. Но факт геноцида, безусловно, «не подлежит оспариванию». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUMисторик, депутат Госсовета Чувашии Владислав Солдатов(СР — «Патриоты России» — «За правду»).
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Парламентарий напомнил, что геноцид — это истребление «групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам».
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Поэтому, по его словам, необходимо «хорошо всё взвесить и оценить».
Как сообщало ИА REGNUM, Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма обратилась к президентуВладимиру Путину с инициативой учреждения Дня геноцида советского народа. В обращении, в частности, отмечается, что 27 января весь мир отмечает 77-ю годовщину освобождения Красной армией концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау («Освенцим»), ставшего«ужасающим символом человеконенавистнической идеологии нацизма».