Чебоксары, , 15:10 — REGNUM При учреждении в России памятной даты геноцида советского народа следует учесть все нюансы, ведь это многонациональная страна. Но факт геноцида, безусловно, «не подлежит оспариванию». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUMисторик, депутат Госсовета Чувашии Владислав Солдатов(СР — «Патриоты России» — «За правду»).

Вход в Освенцим Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День освобождения блокадного Ленинграда — все новости»

Парламентарий напомнил, что геноцид — это истребление «групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам».

Подробнее: Общественники попросили Путина признать геноцид советского народа

«Я полагаю, что факт геноцида советского народа не подлежит оспариванию. Но нельзя забывать, что наша страна — многонациональная, где проживает множество народов и народностей, проповедуются разные религии и течения… Когда общественники просят признать и учредить дату геноцида советского народа, они должны учитывать эти особенности и знать, что отсюда будет вытекать немало юридических моментов, которые могут иметь последствия в связи с процедурой признания, в том числе могут привести к спорным вопросам», — отмечает Владислав Солдатов.

Поэтому, по его словам, необходимо «хорошо всё взвесить и оценить».

«Однако, безусловно, нельзя слыть Иванами, не помнящими родства. Без знаний прошлого нет будущего. И это особенно актуально в нынешнюю эпоху, когда раз за разом предпринимаются попытки переписать и откровенно переврать историю, когда начинают забываться зверства и жестокость фашизма, пытавшегося уничтожить целые народы, сгноившего в адских условиях концлагерей миллионы людей разных национальностей и вероисповеданий».

Владислав Солдатов Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма обратилась к президентуВладимиру Путину с инициативой учреждения Дня геноцида советского народа. В обращении, в частности, отмечается, что 27 января весь мир отмечает 77-ю годовщину освобождения Красной армией концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау («Освенцим»), ставшего«ужасающим символом человеконенавистнической идеологии нацизма».