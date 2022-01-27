Баку, , 15:06 — REGNUM Министерстве труда и соцзащиты Азербайджана разработало законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые предполагают предоставление мужчинам отпуска при рождении в их семье ребёнка. Об этом 27 января сообщат агентство «Азери-Пресс», ссылаясь на источник в министерстве.

Дядя Фестер в роддоме Цитата из м/ф «Семейка Аддамс. Горящий тур». 2021. США, Канада

По данным журналистов, одна из поправок предусматривает предоставление оплачиваемого отпуска на 14 дней мужчинам, жёны которых получили декретный отпуск в связи с беременностью и родами.

Сообщается, что законопроект находится на согласовании. После проверки в учреждениях его представят на рассмотрение в парламент.

Стоит отметить, что в Азербайджане для женщин предусмотрен декретный отпуск сроком на 126 дней: 70 дней до рождения ребёнка и 56 дней — после. При рождении двух и более детей послеродовой отпуск продлевается ещё на 70 дней. Матерям приёмных детей также положен отпуск на 56 дней.