Казань, , 14:59 — REGNUM В Казани на сцене концертного зала Дома дружбы народов Татарстана представлена театральная постановка «Жизнь», приуроченная к международному дню памяти жертв Холокоста. Посмотреть спектакль можно до 4 февраля, начало в 15:00, сообщает минкультуры РТ.

Холокост

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По словам режиссера-постановщика Леонида Цысса, спектакль не обычный.

«Спектакль-память, спектакль-ощущение, к международному дню памяти жертв Холокоста. В основе спектакля лежит шесть реальных историй, шесть судеб людей столкнувшихся с геноцидом, имя которому — Холокост. Это всего лишь малая часть историй об ужасных временах, с которыми столкнулся еврейский народ всего мира», — уточнил режиссер.

Вход на спектакль свободный, продолжительность — 1 час.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Галерее «Мастер» в Санкт-Петербурге открылась выставка «Немецкая оккупация», представляющая работы советского живописца, графика, сценографа Меера Аксельрода (1902−1970), значительная часть которых которые ранее не выставлялись в России.

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