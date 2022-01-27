Москва, 27 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Восстанавливать роль традиции в жизни нашей страны необходимо, но под эту работу надо подвести основу, минимально связанную с министерством культуры в его нынешнем виде, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Здание министерства культуры РФ

Как сообщалось ранее, министерство подготовило проектпрезидентскогоуказа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и представило его на общественное обсуждение.

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« Это поразительно, что головным ведомством, ответственным за подготовку документа, посвященного традиционным ценностям, сделали Министерство культуры — ведомство, которое в сознании граждан нашей страны ассоциируется преимущественно с расшатыванием, разрушением традиционных ценностей, но которое либералы, кормящиеся из его рук, намеренно рисуют неким государственным цербером.

На протяжении последних тридцати лет это расшатывание в большей или меньшей степени шло всегда. Некоторые министры казались более ориентированными на сохранение культуры, чем другие, но аппарат этого министерства в любом случае не давал в полной мере двигаться в этом направлении, продвигал и покрывал именно разрушителей русской культуры. Результаты — вокруг нас. Так что реноме у этого министерства известное.

Это нормально, когда того, кто напакостил, заставляют убрать за собой. Но чтобы ему же доверить сочинять «программу на будущее»?! Да у людей это вызовет (вернее, уже вызвало) только отторжение, причем отторжение и самого документа!

Посмотрите в сети, как Минкультуры отнеслось к этому поручению: информационная поддержка важного дела провалена, оно превращено в посмешище.