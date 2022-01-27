Лос-Анджелес, США, 27 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Актрисы Рэйчел Зеглер, Рита Морено и Ариана ДеБос дали комментарий относительно обвинений в сексуальном насилии в адрес их коллеги по фильму «Вестсайдская история» Энсела Эльгорта. Об этом 27 января пишет E!

Энсел Эльгорт

Мнения артисток оказались схожими. «Я думаю, что было бы абсолютно ужасно и неправильно, если бы кто-то занял чью-либо сторону в этом вопросе», — считает Морено. «Только люди, которые были вовлечены в эту ситуацию, знают, что на самом деле произошло», — объясняет ДеБос. Зеглер же выразила надежду, что у людей, которые причастны к инциденту, «всё хорошо».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Энсела Эльгорта обвинила в изнасиловании его бывшая девушка — якобы инцидент произошёл, когда ей было 17 лет. Актёр опроверг это заявление, хотя он и состоял с ней в «коротких, законных и полностью обоюдных отношениях».