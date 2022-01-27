Варшава, , 14:41 — REGNUM 27 января в Польше отмечается День освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим. По этому поводу на территории бывшего лагеря проходит мемориальное мероприятие с участием группы гостей и бывших узников, передает Polskie Radio.

Узники Освенцима

В мероприятии принимает участие около 20 бывших узников, а также премьер-министр Франции и дипломаты из более, чем десятка стран. Впервые на мероприятиях не будет политиков. От имени бывших узников выступят Халина Биренбойм и Богдан Бартниковский. Также прозвучат записи воспоминаний трех выживших в Аушвиц женщин.

Президент Польши Анджей Дуда отметил Международный день памяти жертв Холокоста, опубликовав в соцсетях фотографию, на которой он держит листок с надписью «We Remember/Pamiętamy (Помним)».

В 1940—1945 годах немцы убили в Аушвиц-Биркенау, по меньшей мере, 1,1 млн человек, в основном, евреев, которые составили 90% жертв, а также поляков, цыган, людей других национальностей и советских военнопленных. Среди жертв были женщины и дети.