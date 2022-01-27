Воронеж, 27 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Инициатива о признании геноцида советского народа и установлении Дня геноцида советского народа — очень важное событие для укрепления гражданского общества в России и окончательной победы над явлением фашизма. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук профессор Воронежского государственного университета Александр Слинько.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Это положительная инициатива, которая должна разрядить ситуацию в связи с тем, что нечестными методами был возрождён фашизм на границах России, было оправдано, то, что невозможно оправдать. Сегодня необходимо выложить карты на стол, потому что не может произойти то, что чего не может быть, а именно возрождения фашизма. И эта мера, признание геноцида советского народа, как и феномен Холокоста, должно стать своеобразной частью современной мировой культуры, должно стать непробиваемой стеной на пути фашизма, что в конечном итоге позволило бы явление фашизма похоронить и искоренить», — считает Александр Слинько.

«Это очень важное событие в укреплении гражданского общества в России, в государственности. Я считаю, что это давно назревший вопрос, который надо решить», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», учредив День геноцида советского народа.