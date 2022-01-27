Признание геноцида советского народа должно стать международным – мнение
Воронеж, 27 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Инициатива о признании геноцида советского народа и установлении Дня геноцида советского народа — очень важное событие для укрепления гражданского общества в России и окончательной победы над явлением фашизма. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук профессор Воронежского государственного университета Александр Слинько.
Как сообщало ИА REGNUM, Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», учредив День геноцида советского народа.