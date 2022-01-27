Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 27 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Международный телемост, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проведут 27 января волонтёры Победы из Лабытнанги. Об этом 27 января сообщается в группе волонтёров Победы из Лабытнанги на их странице в соцсети «ВКонтакте».

Снятие блокады Ленинграда

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"В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, волонтёры Победы Лабытнанги проведут международный телемост с участием ветеранов Великой Отечественной войны — жителей блокадного Ленинграда и волонтёров, общественников, российских соотечественников, школьников и неравнодушной молодёжи из Египта, Туниса, Ливана, Нидерландов и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе мероприятия молодые люди смогут пообщаться с ветеранами-блокадниками Хильей Мельковой из Лабытнанги, Олегом Черкасовым из Санкт-Петербурга и Виталием Васильевым из Белоруссии, являющегося председателем Минской городской общественной организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда».

При этом в ходе встречи в формате онлайн ветераны расскажут о блокаде Ленинграда, о своей жизни, а также ответят на вопросы.