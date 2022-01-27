Астрахань, 27 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Астраханском базовом медицинском колледже началась вакцинация от коронавируса студентов в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Вакцина от коронавируса

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В связи с возросшей нагрузкой на систему регионального здравоохранения студенты АБМК помогают медицинскому персоналу лечебных учреждений города и области. Первыми решили сделать прививки 124 студента колледжа.

«Очень важно сегодня убедить астраханцев в важности прививки как единственного способа борьбы с COVID-19. Мы как будущие медики убедились в этом. И от ответственного поведения зависит не только наше собственное здоровье, но и здоровье наших родных и близких», — отметила студентка третьего курса отделения «Сестринское дело» Василиса Донскова.

Первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М» Астраханская область получила 25 января. Вакцина «Спутник-М» представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата «Спутник-V» и предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация детей 12−15 лет проводится с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут сами дать согласие на прививку.