Задержан первый вице-мэр Орла
Орел, 27 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя мэра Орла, сообщили 27 января в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Дело возбуждено по результатам совместной работы надзорного ведомства и УФСБ России по Орловской области.
Дело было возбуждено по результатам проверки в рамках расследования другого дела — по факту хищения 15 млн рублей, выделенных из бюджета на ремонт площади Маршала Жукова в Орле.
27 января в рамках следствия были проведены обыски, сам Минкин задержан для проведения следственных действий, уточнили в прокуратуре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура сообщила о проведении обысков у советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева в связи с нарушениями при проведении ремонта Красного моста в Орле.