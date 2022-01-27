Оренбург, , 14:26 — REGNUM Оренбурженка Людмила Николаевна Малина поделилась воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде. Ей было 12 лет, когда началась блокада города.

Блокадная норма хлеба



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Семья жила в квартире небольшого трехэтажного дома на улице Тамбовской в Ленинграде. «Сначала мы до конца не понимали, что это значит — война, но когда папу призвали на фронт, а маму послали рыть окопы, детство закончилось. Летом ночью было слышно, как по улице идут войска. Громкий топот их ног я никогда не забуду», — вспоминает Людмила Николаевна.

Самыми страшными испытаниями для ребенка в блокадном городе стали голод и холод. Главной ценностью в те годы была краюшка хлеба весом 125 граммов, которую она получала раз в день.

«Кроме этого хлеба мы больше не ели ничего, поэтому не знали в те годы, как это — наесться досыта. Самым вкусным, что я ела за время блокады, был жмых размером с ладошку, который принесла как-то раз домой мама. О смерти мыслей не было. Думали лишь о том, как бы выжить», — сказала Людмила Малина.

В 13 лет Людмила устроилась на производство деталей для машин в управление военно-восстановительных работ в Ленинграде. Нелегкий труд помог ей выжить благодаря рабочей продовольственной карточке. Девочка проработала на станках до окончания войны. В годы Великой Отечественной войны Людмила Малина потеряла отца, мать и брата.

В 1955 году она уехала в совхоз «Озерный» северного Казахстана, а затем, познакомившись на целине с будущим мужем Алексеем, переехала в Оренбург.

Сейчас Людмиле Николаевне 92 года, но чувство неимоверно бережного отношения к пище не покидает ее с тех времен. «Всегда стараюсь делать запасы еды, покупаю побольше сахара, крупы — всего, что может долго храниться. Никогда не выбрасываю крошки хлеба со стола, а кормлю ими синичек, которые прилетают к моему окну», — призналась она.

Напомним, 27 января — День снятия блокады Ленинграда. В январе 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 872 дня тяжелейших страданий, страшного голода, артиллерийских обстрелов и бомбардировок.