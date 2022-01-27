Омск, 27 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявлен 651 носитель коронавируса, в том числе 622 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным областного оперштаба, за весь период пандемии в регионе выявлено 139 428 носителей коронавируса, выздоровели 129 236 человек, в том числе 260 — за последние сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 14 жителей региона, за всё время — 3478.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Омской области было подтверждено 625 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 254 человека, скончались 15 пациентов с COVID-19.