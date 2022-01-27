Пхеньян, , 14:21 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 26 января поздравительную телеграмму президенту Индии Раму Натху Ковинду. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу, правительство и народ страны с Днём Республики Индии.

Он также выразил надежду на укрепление и развитие двусторонних отношений, имеющих давнюю историю и традиции, а также пожелал президенту крепкого здоровья и счастья, а народу Индии — прогресса и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января из северокорейской провинции Хамгён-Намдо был произведен запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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