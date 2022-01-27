Подгорица, 27 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. По данным черногорского статистического ведомство Monstat, средняя зарплата без налогов и взносов в декабре 2021 года составила 537 евро, что на 0,4 процента больше, чем в ноябре.

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Средняя чистая заработная плата в декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем 2020 года увеличилась на 1,9 процента.

Средняя брутто-зарплата в декабре составила 802 евро.

Monstat сообщил, что на уровне прошлого года средняя брутто-зарплата составляла 793 евро, а средняя нетто-зарплата — 532 евро.

«Если иметь в виду, что потребительские цены в прошлом году по сравнению с 2020 годом зафиксировали рост на 2,4 процента, то следует, что реальная заработная плата за тот же период снизилась на 0,9 процента», — говорится в сообщении.