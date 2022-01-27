Москва, 27 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Решение о том, нужно ли президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену проводить личную беседу после контактов на рабочем уровне между представителями Москвы и Вашингтона, главы двух государств примут самостоятельно. Об этом 27 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил Песков, в ответ на вопрос о том, нужна ли новая беседа Путина с Байденом после полученного Россией от США ответа на российские предложения по гарантиям безопасности, за этим скорее всего последуют «определенные контакты на рабочем уровне».

«Ну, а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда», — сказал он.

При этом представитель Кремля уточнил, говоря о возможных перспективах для продолжения диалога по гарантиям безопасности, что таковые есть и должны быть всегда.

«Это и в наших интересах, и в интересах американцев, и как бы диаметрально противоположно иногда мы ни расходились в наших взглядах, диалог нужен всегда», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин лично прочитал ответ американской стороны на предложенный Москвой договор о гарантиях безопасности.