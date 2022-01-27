Москва, , 13:59 — REGNUM Блокада Ленинграда — масштабное и длительное военное преступление, означавшее множество организаторов и исполнителей, но мы до сих пор не знаем конкретных виновных, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н. Дмитрий Асташкин.

Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ведь к судебной ответственности были привлечены лишь единицы. Причин тому множество. Так, СССР и союзники не провели отдельных судов по блокаде Ленинграда, блокада стала только пунктом обвинения среди прочих.

Наиболее масштабно тема блокады Ленинграда была представлена на Международном военном трибунале в Нюрнберге в контексте обвинения по бессмысленному разрушению городов.

В том числе 22 февраля 1946 года помощник главного обвинителя от СССР Марк Рагинский представил доказательство СССР-85 «Акт Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесенном хозяйству и культурно-историческим памятникам города за период войны и блокады».

Этот акт 1944 года включал приложение «Список лиц германского военного командования, генералов и офицеров, под руководством которых осуществлялись варварские бомбардировки, артобстрелы и блокада Ленинграда».

Список состоит из 134 имен и должностей, от высших чинов к нижним. На момент заседаний МВТ из первых десяти имен списка один генерал уже был мертв (Гюнтер Кортен погиб 22 июля 1944 года после взрыва в ставке Гитлера), семь генералов находились в американском и британском плену, а двое генералов (Зигфрид Томашки и Курт Герцог) — в советском плену.

Зигфрид Томашки был осужден на закрытом суде в 1949 году на 25 лет каторги в Воркутлаге, но в 1955 году был освобожден (в рамках амнистии 1955 года) и вернулся в ФРГ.

Таким образом, у союзников была теоретическая возможность расследовать участие многих подозреваемых в блокаде Ленинграда, но этого не произошло. Не были проведены суды и над участвующими в блокаде финскими и испанскими частями.

Как установила ООН, подобные преступления не имеют срока давности, но многие военные преступники так и остаются забытыми. Такое забвение — питательная почва для роста неонацизма», — высказал своё мнение историк.

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