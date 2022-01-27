Сыктывкар, 27 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 623 случая COVID-19, госпитализированы 95 человек, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, число умерших среди ковид-пациентов за сутки увеличилось до 2766 — за сутки скончались три жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре открылся первый пункт экспресс-тестирования на ковид.