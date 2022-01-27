Москва, 27 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В День полного снятия Блокады депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Амельченкова («Единая Россия») обратилась к ученым, историкам и общественникам.

ИА REGNUM Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

«Все мы знаем о маленьком кусочке хлеба в 125 граммов, о невероятном мужестве рабочих Кировского, Ижорского и других заводов, которые продолжали работать для фронта. Легендарные машины «полуторки», вывозившие по льду Ладожского озера из осажденного города ослабевших детей и женщин. Знаем о подвиге защитников Ленинграда. Синявинские высоты, Невский Пятачок… Что такое Блокада? Что это было? Военная операция или все же сознательное и целенаправленное уничтожение людей, то есть — геноцид? Давайте сегодня назовем вещи своими именами. На Ленинградской земле был совершен геноцид, и это преступление не имеет срока давности. И это должно признать международное сообщество! Судьба жителей Ленинграда была предрешена нацистами уже в самом начале войны, и никаким образом сдача города не могла бы повлиять на их спасение. Напротив, в документах прямо указывается, что все жители города должны быть уничтожены», — подчеркнула Ольга Амельченкова.

Парламентарий напомнила, что, согласно неполным данным, в Ленинграде и Ленинградской области во время войны нацистами было уничтожено более 1 400 000 мирных жителей. На территории области действовало несколько десятков нацистских лагерей, проводились массовые расстрелы и показательные казни.

В Гатчине находился один из крупнейших лагерей смерти в Ленинградской области — «Дулаг-154». Зимой 1942 года в результате истощения пленников и антисанитарных условий в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Смертность от этой болезни составляла 140−170 человек в день. Для того чтобы остановить эпидемию, немецкое командование стало уничтожать больных — начались массовые расстрелы. Одновременно ряд бараков с больными нацисты хладнокровно предали огню.

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В посёлке Вырица был создан концлагерь специально для детей — они должны были работать и сдавать кровь для немецких солдат. Нацисты, видимо, сами понимали всю чудовищность своих действий и называли этот лагерь — детским домом, скрывали факты.

«Эти и многие другие преступления не имеют срока давности. Считаю, что в Ленинградской области должен пройти суд, чтобы учиненные зверства были признаны геноцидом! Тем более, что такие прецеденты уже были. Два года назад состоялся первый в истории России судебный процесс о признании геноцидом действий нацистов против народов СССР. Речь идет о массовых убийствах мирных жителей в деревне Жестяная горка в 1942 году на территории нынешней Новгородской области. Там погибло более 2,5 тысяч человек», — резюмировала Ольга Амельченкова.

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