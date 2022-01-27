Депутат Госдумы: «Пора признать Блокаду геноцидом советского народа!»
Москва, 27 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В День полного снятия Блокады депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Амельченкова («Единая Россия») обратилась к ученым, историкам и общественникам.
Парламентарий напомнила, что, согласно неполным данным, в Ленинграде и Ленинградской области во время войны нацистами было уничтожено более 1 400 000 мирных жителей. На территории области действовало несколько десятков нацистских лагерей, проводились массовые расстрелы и показательные казни.
В Гатчине находился один из крупнейших лагерей смерти в Ленинградской области — «Дулаг-154». Зимой 1942 года в результате истощения пленников и антисанитарных условий в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Смертность от этой болезни составляла 140−170 человек в день. Для того чтобы остановить эпидемию, немецкое командование стало уничтожать больных — начались массовые расстрелы. Одновременно ряд бараков с больными нацисты хладнокровно предали огню.
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В посёлке Вырица был создан концлагерь специально для детей — они должны были работать и сдавать кровь для немецких солдат. Нацисты, видимо, сами понимали всю чудовищность своих действий и называли этот лагерь — детским домом, скрывали факты.
«Эти и многие другие преступления не имеют срока давности. Считаю, что в Ленинградской области должен пройти суд, чтобы учиненные зверства были признаны геноцидом! Тем более, что такие прецеденты уже были. Два года назад состоялся первый в истории России судебный процесс о признании геноцидом действий нацистов против народов СССР. Речь идет о массовых убийствах мирных жителей в деревне Жестяная горка в 1942 году на территории нынешней Новгородской области. Там погибло более 2,5 тысяч человек», — резюмировала Ольга Амельченкова.
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